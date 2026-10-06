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Università Mediterranea di Reggio: immatricolazioni e iscrizioni fino al 21 dicembre

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti: "I dati della prima fase di immatricolazione evidenziano un trend assolutamente positivo"

06 Ottobre 2026 - 10:25 | Comunicato Stampa

Unirc universita mediterranea architettura

C’è ancora tempo per scegliere il tuo percorso all’Università Mediterranea di Reggio Calabria proseguono, infatti- fino al prossimo 21 dicembre-, le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2026/2027. Un’opportunità in più per gli studenti dell’Area dello Stretto, della Calabria e di tutte le regioni che guardano alla Mediterranea come a un Ateneo capace di unire qualità della didattica, ricerca, innovazione, apertura internazionale e forte legame con il territorio.

Immatricolazioni aperte fino al 21 dicembre

È possibile immatricolarsi a tutti i corsi di laurea attivati, ad eccezione di quelli a numero programmato nazionale, per i quali restano valide le scadenze e le modalità previste dai rispettivi bandi. Questa misura è stata fortemente voluta dall’Ateneo reggino per offrire un’ulteriore opportunità di accesso agli studi a chi non è riuscito a completare l’iter nei mesi scorsi che prevede il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo per il ritardo pari a 100 euro.

Le linee guida dettagliate e la procedura guidata passo dopo passo sono consultabili alla pagina dedicata sul portale di Ateneo ESSE3: https://unirc.esse3.cineca.it/

Zimbalatti: “Trend assolutamente positivo”

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti dichiara “I dati della prima fase di immatricolazione evidenziano un trend assolutamente positivo, a testimonianza dell’attrattività della nostra offerta formativa e della fiducia che gli studenti continuano a riporre nell’Ateneo. Tuttavia, raccogliendo le numerose istanze pervenute da parte di potenziali studenti e delle loro famiglie che chiedevano di potersi iscrivere anche dopo la chiusura del 30 settembre, abbiamo ritenuto doveroso concedere questa proroga. Il nostro obiettivo prioritario è garantire il diritto allo studio e dare a ciascuno la possibilità di investire sul proprio futuro e sulla propria formazione, senza che nessuno rimanga escluso.”

Assistenza per immatricolazioni e iscrizioni

Per ricevere assistenza tecnica o orientamento normativo e didattico, sia per le immatricolazioni al primo anno che per il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi, l’Info Point di Ateneo è a completa disposizione degli utenti ai seguenti contatti mail: infopoint@unirc.it

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