Uno scatto alla legalità: vinto dagli studenti reggini il contest nazionale dedicato alla figura di Fortugno – FOTO

di Didi Labate – Può la fotografia essere un reale fattore di cambiamento? Lo è stato per la foto del fungo atomico di Hiroshima che ha scosso il mondo facendo urlare un “mai più all’atomico”.

Lo è stato per la foto del giovane studente disarmato davanti a un carro armato in piazza Tienamen. Tutte istantanee che hanno ritratto il mondo nella sua crudezza e realtà, ma, la vera domanda è: può la foto ritrarre persone qualunque che lottano un obiettivo comune per far cambiare qualcosa? Per qualcuno si!

Il contest dedicato a Franco Fortugno

In occasione del decennale dalla tragica scomparsa della figura politica di Franco Fortugno, un uomo che per andare contro un sistema mafioso e corrotto, con i sui forti suoi ideali, ha pagato con la vita, la famiglia, ha istituito un contest fotografico aperto a tutti gli istituti scolastici superiori di secondo grado d’Italia da titolo “Uno scatto per la legalità.

Gli studenti dovevano presentare una foto che rappresentasse il significato della legalità.

Centinaia le foto scattate in tutta la Penisola, tutti scatti ricchi di valore e significato.

La vittoria del Liceo Volta di Reggio Calabria

Con non poco orgoglio cittadino scriviamo che hanno vinto il contest i ragazzi della 5B del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria. La fotografia è stata premiata a Locri, il 19 ottobre, da una giuria d’eccezione composta da Michele Cucuzza, Carlo Lucarelli , Antonio Marziale, Sandro Ruotolo, Lucas Uliano e la Presidente della commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi.

Durante la premiazione si è tenuta una conferenza riguardante la figura di Fortugno e la legalità. Sono intervenuti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, Filippo Bubbico Viceministro dell’Interno e Marco Minniti sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presenti anche varie istituzioni del territorio come il sindaco reggino Giuseppe Falcomatà e il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.

La redazione di CityNow rivolge i più sentiti complimenti agli studenti che si sono distinti vincendo un concorso nazionale dal tema delicato ma importante come la legalità, cosí sentito nella nostra terra, e vi invita ad aver il coraggio di “saltare”, come la ragazza della foto, verso un futuro migliore fatto di uguaglianza, giustizia e rispetto.

SOTTO LA FOTO PREMIATA: