Prima uscita per i gialloblu di coach Pellicanò
Prima uscita stagionale per il Basketball Lamezia di coach Pellicanò sul campo del Planet Catanzaro: il resoconto della partita
14 Settembre 2017 - 10:31 | di Vincenzo Comi
Prima uscita stagionale per il Basketball Lamezia, dopo una settimana di intensi allenamenti e pesanti carichi di lavoro. Il team di coach Pellicanò dopo un’ottimo avvio ha subito dimostrato di essere decisamente meno in condizione dei padroni di casa della Planet Catanzaro.
Ottima prova tra le fila giallorosse di tutto l’organico con Morici e Battaglia sugli scudi ben supportati dalla consistenza dei lunghi catanzaresi che hanno spesso trovato la via del canestro dalla lunga distanza. In casa Lamezia buona prova del totem Faranna, immarcabile nei pressi del canestro.
Tanto lavoro per lo staff tecnico lametino che a dir la verità ha lavorato moltissimo sulla parte atletica fino a questo punto. Per la cronaca il match è finito dopo 5 periodi con il risultato di 87-63 in favore dei padroni di casa.
Si replica Mercoledì 20 Settembre al PalaSparti di Lamezia Terme.
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