È stato rilasciato il 12 luglio, per Imusician, l’album d’esordio del promettente chitarrista taurianovese Dave Mangano: “The End Is Just The Beginning”, totalmente incentrato su finger style e percussion.

La registrazione e le influenze

Registrato con una sola chitarra e una loop station, “The End Is Just The Beginning” è il risultato di un processo musicale che, partendo dai padri dell’hard rock (Black Sabbath e Led Zeppelin) e del soul (James Brown e Otis Redding), ha portato Mangano ad avvicinarsi alla chitarra elettrica nel segno dei grandi delle sei corde (Robert Johnson, Eric Clapton, Rory Gallagher e Gary Moore). Da lì la folgorazione per la chitarra acustica negli anni degli storici MTV Unplugged, con protagonisti del calibro di Alice In Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots e lo stesso Clapton, e il successivo studio del finger style e percussion attraverso l’ascolto di Michael Hedges, Tommy Emmanuel e Andy McKee, numi tutelari di un album d’esordio intimo e minimalista ma dal forte impatto emotivo, punto di arrivo di un percorso di scrittura avviato nel 2012 con “Senza Girarmi”, prima composizione di Mangano inserita nell’album dopo aver ricevuto feedback più che lusinghieri da Ghigo Renzulli, storico chitarrista dei Litfiba.

Dieci brani interamente strumentali per un suggestivo viaggio chitarristico tra melodie ispirate e ad ampio respiro in accordatura DAGDAD (la malinconica apertura di “After the Rain” e il crescendo virtuoso e ansiogeno della title track), ballate percussive (“Free Dance”, “Nameless” e “Walking In Zadar”, quest’ultima influenzata dallo slap, tecnica tipica dei bassisti), blues nervosi intarsiati di funk (“Zodiac”, ispirata all’omonimo film di David Fincher sul celebre Killer dello Zodiaco), dolci sfumature autunnali (“September”), suoni mediterranei (“Sud”) e cover d’autore (“Walking On The Moon” dei Police).

Un album dedicato a tutti i cultori della chitarra acustica in cui cuore, melodia e virtuosismi mai ingombranti si mescolano nel segno del finger style e percussion.

“The End Is Just The Beginning” è disponibile su iTunes, Spotify, Amazon, Deezer e tanti altri store.

Davide Mangano

Nasce a Taurianova e inizia gli studi musicali a 7 anni sotto la guida dei maestri Rocco Fazzari e Martino De Marco. Nel 2013 ha conseguito il diploma di chitarra classica presso il Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria sotto la guida del M° Salvatore Zema. Nel 2001 ha vinto il concorso musicale nazionale “Città di Barcellona Pozzo di Gotto” e nel 2012 il concorso nazionale “Premio Pasquale Benintende” di Villa San Giovanni. Ha partecipato a corsi di perfezionamento e Masterclass di chitarra classica e moderna con: Leo Brower, Jorge Cardoso, Juan Lorenzo, Laurent Boutros, Giovanni Palombo, Massimo Varini, Luca Colombo, Ernesto Tamayo e Paul Gilbet, solo per citarne alcuni. Ha effettuato diverse registrazioni musicali su CD (produzioni proprie o come arrangiatore). Attualmente insegna chitarra classica e moderna in diverse scuole della provincia di Reggio Calabria.