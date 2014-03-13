Vasco Rossi, esce il nuovo singolo ‘Dannate Nuvole’. Domani in tutte le radio.

Il Blasco torna con un brano ispirato a Nietzsche, in radio da domani: rock'n'roll e crescendo in attesa dell'album e del tour estivo

di Alessandro Sica – Vasco è in volo! Allacciamoci le cinture di sicurezza e prepariamoci alle perturbazioni all’atterraggio!

“.Recita così il comunicato stampa di presentazione del nuovo singolo di Vasco, da domani in tutte le radio.

E già , il Blasco è pronto a ripartire con ‘Dannate Nuvole’ il nuovo singolo dannatamente rock, brano ”ispirato – come sottolinea lo stesso- dalla lettura di Zarathustra di Nietzsche”.E’ un gran pezzo, che parte piano per poi virare decisamente verso il rock’n’roll, con uno di quei crescendo che hanno reso leggendarie già molte canzoni del Vasco.

Il brano e il nuovo album in uscita il 4 novembre

Registrato tra lo Speak Easy studio di Los Angeles e l’Open Digital di Bologna, con la complicità di Guido Elmi, il brano contiene un bellissimo assolo di chitarra di Stef Burns.

Definito dallo staff dell’artista emiliano come “un pezzo importante, se non portante” del nuovo attesissimo album, che uscirà il 4 Novembre, tre anni dopo “Vivere o niente”.Il cd all’interno conterrà la foto poster di Toni Thorimbert , in cui Vasco è sospeso nel vuoto; al video in arrivo ricco di effetti speciali (per la regia di Swan) in cui il KOMbattente fluttua tra le ‘dannate nuvole’.Intanto è quasi tutto pronto per il ‘LiveKom’, torna sul palco con sette tappe in programma per la prossima estate, tra Roma e Milano. Ad affiancarlo sarà una band rinnovata, una scelta dettata dalla “urgenza artistica” di ottenere rinnovati arrangiamenti con sonorità più heavy riff-oriented.

I musicisti della band

Per la batteria è stato chiesto in prestito a Zakk Wylde (Black Label Society) e agli Evanescence, Will Hunt, che porterà on stage il suo set personalizzato con tanto di doppia cassa. Al basso ci sarà Claudio Golinelli. Alla chitarra solista Stef Burns.

Alla chitarra ritmica una nuova entrata: Vince Pastano. Ad Alberto Rocchetti sono affidati il pianoforte e le tastiere. Frank Nemola corista, tastierista e trombettista.

Clara Moroni, la ferrari del rock, storica corista. Sassofonista e flautista, Andrea Innesto. “Quando cammino su queste/Dannate nuvole/Vedo le cose che sfuggono/Dalla mia mente/Niente dura, niente dura/E questo lo sai/Però/Non ti ci abitui mai”, canta Vasco che e’ autore sia delle parole che della musica.

Domani potreste avere di nuovo il piacere di ascoltare uno di quei pezzi che entrerà nelle vostre menti e che magari racconterà parte della vostra vita come solo Vasco sa fare.