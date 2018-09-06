“A Vele spiegate” è un progetto in ambito educativo promosso dalle pedagogiste cliniche dott.ssa Rita GRECO e dott.ssa Teresa GRENZI in collaborazione con Lucia Greco (studentessa in Biologia Marina) e Veleasegno Charter.

L’intento è quello di offrire esperienze positive in un ambiente “diverso”, quello della barca a vela, che diventa un efficace mezzo di formazione attraverso l’attività ludica e che permetterà ai ragazzi di acquisire conoscenze di base a livello teorico, rispetto all’ambiente marino e della vela e allo stesso tempo crea un contesto di reale inclusione sociale; favorisce lo sviluppo dell’autonomia giovanile e della responsabilità personale potenziando il carattere, cercando di valorizzare ogni PERSONA per quello che può offrire agli altri. Iscrizioni entro il 30 settembre 2018.

Nella locandina tutti i recapiti per avere maggiori informazioni.