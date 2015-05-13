Venerdì 15 maggio “Eccellenze Italiane in Cina, un’opportunità per la Calabria”

Con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, venerdì 15 maggio 2015 alle ore 17:30 presso la sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella Reggio Calabria si terrà il convegno organizzato da Confimprese Nordovest, Yizhong Brand Management (Hangzhou) Co.Ltd ed Associazione Culturale Traiectoriae sul tema “Eccellenze Italiane in Cina, un’opportunità per la Calabria”.

L’incontro, che intende rendere concreta anche per la Calabria l’opportunità di puntare sull’export in Cina di prodotti e realizzazioni calabresi, offrirà a tutte le categorie produttive, commerciali, professionali, artistiche la possibilità di conoscere con dovizia il progetto di realizzazione del più grande polo commerciale sul Made in Italy in Cina.

Il Parco delle Eccellenze Italiane

Il Parco delle Eccellenze Italiane rappresenta un’opportunità per le piccole e medie imprese italiane che vogliono crescere e inserirsi nel mercato cinese aumentando il proprio fatturato export, puntando a raggiungere un vastissimo target.

L’obiettivo è di valorizzare il meglio del Made In Italy e favorire il suo accesso al mercato cinese. La presenza nel Parco permette agli Imprenditori italiani di entrare in contatto con compratori privati, buyer ma soprattutto distributori e importatori cinesi.

Il Parco delle Eccellenze è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Confimprese NordOvest, la municipalità di Hanzhou, a Shanghai e Yizhong Brand Management (Hangzhou) Co.Ltd.

Hangzhou, la sede del Parco

Il Parco è collocato all’interno del territorio della città di Hangzhou, che vanta oltre 4700 anni di storia, Marco Polo la definì “Il paradiso in terra”. Per la sua posizione centrale nel delta dello Yangtze, rappresenta un importante snodo commerciale ed una rinomata destinazione turistica del sud-est della Cina.

All’interno del Parco saranno realizzati:

Centro di esposizione e vendita delle merci italiane

Centro di produzione e scambio di materie prime italiane

Centro di design italiano

Centro culturale ed artistico

Parteciperanno

Carmine Gelli: Presidente di Confimprese Nordovest ed Ideatore del Parco

Yixin Liu: Responsabile Italia del Parco

Domenico Gatto: Responsabile Calabria del Parco

On Nicola Irto: Consigliere Regionale

I rettori delle due università reggine

Il direttore del Conservatorio Cilea

Rappresentanze istituzionali per la Provincia ed il Comune di Reggio Calabria

Tutte le associazioni di categoria, imprenditori, artigiani e produttori.