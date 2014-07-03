Venerdì 4 Luglio all’Acquapazza i Jutty Ranx, il gruppo del singolo “I see you”

-di Laura Maria Tavella. Sabato 4 luglio grande special guest all’ Aquapazza Relais & Chateaux: i Jutty Ranx, il gruppo che ha raggiunto il successo con il singolo “I see you”. Il gruppo, composto da Jaakko Manninen, DJ e produttore finlandese e da Justin Taylor, cantante di origini giamaicane e neo-zelandese, sarà ospite della serata di venerdì dell’Acquapazza Relais & Chateaux, per suonare live tutti i loro brani, dal sapore dance unito alle sperimentazioni di nuove tecnologie, come “I see you”, il brano che li ha resi celebri in Italia e che è nato proprio in Italia:“Il brano è nato in una stanza di albergo italiana dove sono stato bloccato per una notte; 5 minuti dopo averla ascoltata, Justin ha avuto subito il testo pronto. Può darsi che tante persone abbiano avuto questa esperienza: di essere in un posto dove qualcuno fa veramente colpo su di te e non ti lascia più – è quel momento, che mi ha ispirato il testo”.Non perdete quest’evento: è solo il primo dell’estate targata Acquapazza Relais & Chateaux!