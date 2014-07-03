City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Venerdì 4 Luglio all’Acquapazza i Jutty Ranx, il gruppo del singolo “I see you”

Il duo di DJ e cantante del singolo I see you suona live nella prima serata dell'estate dell'Acquapazza Relais & Chateaux

03 Luglio 2014 - 16:23 | di Redazione

-di Laura Maria Tavella. Sabato 4 luglio grande special guest all’ Aquapazza Relais & Chateaux: i Jutty Ranx, il gruppo che ha raggiunto il successo con il singolo “I see you”. Il gruppo, composto da  Jaakko Manninen,  DJ e produttore finlandese e  da Justin Taylor, cantante di origini giamaicane e neo-zelandese, sarà ospite della serata di venerdì dell’Acquapazza Relais & Chateaux, per suonare live tutti i loro brani, dal sapore dance unito alle sperimentazioni di nuove tecnologie, come “I see you”, il brano che li ha resi celebri in Italia e che è nato proprio in Italia:“Il brano è nato in una stanza di albergo italiana dove sono stato bloccato per una notte; 5 minuti dopo averla ascoltata, Justin ha avuto subito il testo pronto. Può darsi che tante persone abbiano avuto questa esperienza: di essere in un posto dove qualcuno fa veramente colpo su di te e non ti lascia più – è quel momento, che mi ha ispirato il testo”.Non perdete quest’evento: è solo il primo dell’estate targata Acquapazza Relais & Chateaux!   

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Night Life
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?