‘Startup e Pmi innovative’, il workshop formativo

Un pomeriggio di formazione nella sede di Confindustria Reggio Calabria su strumenti, normativa e opportunità per le imprese innovative del territorio

Si svolgerà il prossimo venerdì 27 maggio (inizio ore 14.30), il workshop formativo dal titolo “Startup e Pmi innovative”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, presieduto da Samuele Furfaro, in collaborazione con “Intesa San Paolo”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse nell’ambito dello Sportello “ImprendiReggioCalabria” costituito dai giovani Industriali reggini quale punto di ascolto, supporto e assistenza interamente dedicato ad iniziative imprenditoriali innovative nel territorio provinciale.

Nel corso dell’evento, che sarà ospitato nella Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), è in programma anche la presentazione dell’edizione 2016 della “Call per startup” promossa da Officine Formative e Banco di Napoli.

Una serie di focus specifici verranno poi attivati in merito agli strumenti a disposizione delle aziende innovative, con particolare riferimento alla piattaforma “Tech Marketplace”, al quadro normativo per startup e Pmi innovative (che sarà illustrato da Domenico Rositano, presidente di “Calabresi Creativi”), e sui progetti portati avanti da CalabriaInnova.

Una testimonianza diretta sul passaggio da startup innovativa a Pmi Innovativa verrà portata, inoltre, da Francesco Tassone, personal factory Spa, prima della tavola rotonda conclusiva sul tema “Persone e strumenti a supporto dell’innovazione”, che vedrà protagonisti funzionari del Banco di Napoli, il comitato scientifico di “ImprendiReggioCalabria” e “Calabria Dinamica”.