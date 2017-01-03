E’ verde il colore pantone del 2017

Il Pantone Color Institute ha scelto Greenery, una sfumatura di verde che richiama la primavera e il rinnovamento, per il 2017

Si tratta del Greenery, (codice 15-0343), ecco il verde che invaderà il 2017.

Dal design allo streetstyle, fate caso, e di certo, vedrete Greenery un po’ ovunque…

È il Pantone Color Institute con il consueto annuncio che fa ogni anno a proclamare Greenery il colore Pantone del 2017.

Saranno quindi tonalità vivaci e accese quelle che coloreranno l’anno che abbiamo davanti.

Tonalità che simboleggiano un nuovo inizio!

Si dice che il verde si traduca con speranza… Un bell’augurio dunque per 2017 appena iniziato.

Lo abbiamo già visto in passerella per la Primavera Estate 2017 nelle sfilate di Emilio Pucci, Balenciaga e Sies Marjan, ma presto lo vedremo apparire anche nell’interior design e nello streetstyle.

Ecco come Greenery viene definito dall’azienda Pantone come “una fresca e frizzante sfumatura giallo-verde che evoca i primi giorni della primavera, quando il verde della natura si rinvigorisce e rinnova”.

Come dichiarato dal direttore esecutivo del Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman: «Abbiamo di fronte un panorama politico e sociale complesso e le persone sentono il bisogno di rivitalizzarsi e rinnovarsi. Il Greenery simboleggia la connessione che cerchiamo con la natura e con gli altri, per non parlare di obiettivi ancora più grandi».

Facciamo quindi in tempo a provvedere, per selezionare qualche abito per il nostro armadio o qualche mobile o accessorio per la nostra casa o ufficio, tenendo presente di non lasciarsi sfuggire il colore must-have del 2017. Greenery!

Manuela Di Vietri