Verso il derby: Cosenza al top. Sognando il ‘Nuovo Marulla’
Il Cosenza arriva al derby con la Reggina dopo dieci risultati utili, il passaggio in semifinale di Coppa Italia di Serie C e le novità sul nuovo stadio Marulla
15 Febbraio 2018 - 18:22 | di Teo Occhiuto
Momento fantastico per la Cosenza calcistica. In casa rossoblù, infatti, si respira un’aria realmente euforica, frutto del filotto di risultati utili consecutivi – attualmente 10 – che hanno proiettato i lupi al quinto posto della graduatoria. La vittoria di ieri, nel quarto di finale di Coppa Italia Serie C, sul campo del Lecce, uno degli storici rivali del club silano, ha acceso ulteriormente l’entusiasmo della piazza, in vista del sentito derby di lunedì contro la Reggina.
Il pari col Catania e la semifinale di Coppa Italia
Nella stessa settimana, infatti, i ragazzi di Braglia – reduci da un mercato di riparazione altisonante – hanno imposto il pari casalingo al Catania, sfiorando peraltro il colpaccio esterno, ed espugnato il Via del Mare, conquistando la semifinale di Coppa Italia, da disputare contro la Viterbese. Un doppio risultato capace di confermare le importanti qualità della rosa rossoblù. Che, proprio nella gara d’andata, al “Granillo”, diede il via al riscatto di un inizio di campionato assolutamente deludente, dando luogo ad un’autoritaria scalata della classifica.
Un morale, poi, ulteriormente migliorato dalla presentazione, effettuata nella giornata odierna, dai nuovi passi in avanti fatti registrare dall’iter per il nuovo stadio Marulla. Il sindaco cosentino, infatti, Mario Occhiuto, ha annunciato la definizione degli ultimi dettagli per la realizzazione dell’ambizioso progetto che dovrebbe donare alla città silana un impianto nuovo e moderno.
Cosa attende la Reggina di Maurizi
La Reggina di Maurizi, dunque, dovrà stare molto attenta e preparare la partita in maniera assolutamente minuziosa per evitare brutte figure in una delle gare più sentite dalla tifoseria amaranto. Un colpaccio sul campo dei rossoblù sarebbe pesantissimo, anche a livello psicologico, così come un’eventuale fragorosa caduta.
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