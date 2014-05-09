Verticalismi propone il contest Your Brian The Brain

di Nicolino D’Ascoli. Continua instancabilmente il suo lavoro Verticalismi.it, il noto portale italiano del web comics . Questa volta grazie alla collaborazione con Nicola Pesce Editore è stato ideato il contest Your Brian The Brain, grazie al quale fumettisti, professionisti e non, avranno l’opportunità, fantastica, di entrare nella storia del fumetto d’autore internazionale.

Brian The Brain, il personaggio di Miguel Angel Martin

Brian The Brain è un personaggio inventato dalla geniale mentre di Miguel Angel Martin, controverso autore spagnolo che è stato definito dal Times “il miglior disegnatore europeo”. In Italia l’artista iberico è stato processato dalla Procura di Cremona con l’accusa di apologia di reato con riferimento ai suoi scandalosi fumetti , la Corte di Cassazione ha assolto l’artista e il suo editore. Questa vicenda giudiziaria è emblematica dello stato di coscienza e sensibilità dell’Arte nel Bel Paese, quando la censura si scatena.

Nonostante tutto, negli anni successivi l’Italia ha dimostrato anche grandissimo interesse per le opere d’arte di Miguel Angel Martin, che è stato anche destinatario di un premio letterario assegnato da La Repubblica.

Tra le numerose opere di MAM la più amata è certamente la saga di Brian The Brain, un ragazzino innocente nato con una grave deformazione alla testa, la sua anima resterà pura malgrado la società lo additi come mostro. MAM ha raccontato l’infanzia e l’adolescenza di Brian nei primi due libri della trilogia che si chiuderà nel terzo volume, la cui uscita è prevista per la fine di quest’anno.

Il contest per entrare nella saga

Questo contest si presenta quindi come l’occasione unica al mondo di entrare nella saga di Brian The Brain. Infatti i fumetti (dimensione regolamentare di mezzo foglio A3 messo in verticale) che saranno pervenuti al sito verticalismi.it entro il 16 Maggio saranno giudicati dallo stesso Miguel Angel Martin, le due storie migliori saranno pubblicate sulla riviste Comic-Soon, che viene distribuita gratuitamente in 40.000 copie presso Lucca Comics & Games (la prima fiera del fumetto in Europa) e alle altre principali chermesse dedicate alle nuvolette sparse per tutta Italia. Una sezione del contest è riservata solo agli studenti di arte e fumetto di tutti gli Istituti, Scuole e Accademie d’Italia.

A questo indirizzo è consultabile il regolamento esteso http://www.verticalismi.it/regolamento-contest-your-brian-the-brain/Miguel Angel Martin ha inoltre pubblicato gratuitamente su Verticalismi la sua ultima serie satirica: Simpatia Por El Devil di cui tutti gli episodi sono disponibili a questa pagina http://www.verticalismi.it/lenews/simpatia-por-el-devil-index/