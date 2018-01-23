Titolo regionale di regolarità a squadre e individuale e quinto posto nel campionato nazionale Rievocazioni Storiche: la stagione d'oro dei piloti reggini

Vespa Club Reggio Calabria sul podio ad Arezzo all’interno della Mostra scambio veicoli da Collezione “Arezzo Classic Motors” .

In una splendida cornice di pubblico e di mezzi d’epoca si è svolta l’annuale premiazione dei piloti, provenienti da tutta l’Italia, impegnati nei campionati nazionali e regionali delle varie competizioni sportive, organizzati sotto l’egida del Vespa Club Italia durante il 2017.

Fra i premiati, nella categoria “regolarità”, il vespa Club Reggio Calabria che si aggiudica il titolo di campione regionale sia a squadre (con i punti dei piloti Vitrioli, Luvara’, Malavenda, Scopelliti e Caridi Davide) che individuale con Vitrioli Vincenzo, che si conquista anche il 5° posto del Campionato nazionale “Rievocazioni Storiche”.

Un eccellente risultato che premia gli sforzi ed i sacrifici di un’intera stagione e che fa ben sperare per un rombante 2018

Le gare di regolarità sono gare di precisione fatte su varie prove con controllo cronometrico al centesimo di secondo. Questo vuol dire che non vince chi va più veloce nelle varie prove, ma vince chi è stato più preciso a livello temporale a percorrere un dato percorso.