Domenica 25 Novembre in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, a Reggio Calabria sarà creata una installazione e molteplici eventi dalle ore 11;00 fino alle 20;00, in via Zecca, grazie alla collaborazione di una rete delle associazioni e con diverse realtà cittadine.

La storia della Giornata e delle scarpette rosse

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza che è stata istituita ormai quasi dieci anni fa, esattamente il 17 dicembre 1999, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134. Mentre il 27 luglio del 2012 quando Elina Chauvet utilizzò per la prima volta in un’installazione artistica di scarpe rosse pubblica davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città messicana di Juarez. Da quel giorno le scarpette rosse, dello stesso colore del sangue versato da tantissime donne in tutto il mondo, sono diventate il simbolo della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In Italia nel 2013 nasce la campagna Posto occupato, un’iniziativa “a costo zero e a chilometro zero”, ideata da Maria Andaloro, un idea semplice ma simbolica allo stesso tempo, che consiste per ogni donna uccisa venga occupato un posto in un luogo pubblico o privato che sia una sedia in un teatro, una panchina in un parco, un posto in un consiglio comunale ecc ecc, l’importante che il posto rimanga occupato per metterci a confronto con l’assenza di quella donna, come forma di denuncia perché vittima di femminicidio.