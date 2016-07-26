Via Veneto ha un cuore verde. Ora è anche ‘Ingiardino’ – FOTO

Da qualche giorno il Via Veneto ha un cuore nuovo. Via Veneto Ingiardino è infatti lo spazio ideato e creato per trascorrere una piacevole serata immersi nel verde, in un’atmosfera unica grazie ad una location curata nei minimi dettagli.

Punto di forza della struttura è la cucina, da sempre varia nelle proposte e di alta qualità. Antipasti, primi e secondi piatti, pizza preparata con ingredienti selezionati ed il ‘Mozzarella Bar‘ rappresentano il fiore all’occhiello del Via Veneto.

Una delle idee alla base del nuovo spazio ricavato all’interno del Via Veneto è il Tavolo Conviviale. Posto al centro del giardino è considerato una nuova forma di intrattenimento che punta a far socializzare la clientela.

Circondati da piante della macchia mediterranea, al Via Veneto Ingiardino si potranno gustare tutte le specialità dello storico ristorante-pizzeria collocato nel centro di Reggio Calabria, a pochi passi dal Museo Archeologico.