Mercoledì 13 settembre 2017, alle ore 21:00, presso il Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e il Touring Club Territorio di Reggio Calabria, per il ciclo “Cinema e …” presentano “Diario di un viaggio in Perù: i mille colori del favoloso mondo degli Incas”. Diecimila anni di storia e la prestigiosa eredità del favoloso impero Inca: sono il primo biglietto da visita del Perù, un Paese che oltre ad essere ricco di testimonianze archeologiche e resti di civiltà millenarie, vanta uno dei paesaggi più vari e spettacolari del Sud America.

Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, attraverso un videoracconto ci condurrà in un viaggio che ci farà scoprire il favoloso mondo degli Inca, Lima, Cuzco, il Lago Titicaca, Machu Picchu, la mitica “città perduta” in cima a una montagna ritenuta l’esempio più straordinario dell’architettura paesaggistica mondiale. Un fantastico itinerario fatto di musica e colori per scoprire una popolazione che conserva antiche tradizioni legate al folclore, alle danze, ai riti e alle feste, e un Paese che racchiude testimonianze di civiltà millenarie che ci hanno lasciato in eredità superbi esempi di un passato che ancora oggi affascina con i suoi misteri. Introduce il dott. Domenico Cappellano, console regionale Touring per la Calabria. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.