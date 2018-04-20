Sabato 14 aprile ultimo scorso al Museo Nazionale Archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia si è concluso il secondo evento programmato in occasione della prima edizione della Giornata Nazionale del Mare.

Le finalita della Giornata Nazionale del Mare

L’istituzione della Giornata rientra nelle finalità di promozione conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico e artistico legato al mare.

Nell’ambito della manifestazione sono stati organizzati incontri e iniziative per promuovere questo territorio; il quale da sempre legato al mare ha tratto da esso cultura e sviluppo.

Le due giornate hanno visto la partecipazione di enti, istituzioni ed associazioni.

Gli interventi delle due giornate

Nel corso delle prima giornata, svoltasi mercoledì 11 aprile 2018, sono intervenuti: l’assessore all’Urbanistica del comune di Vibo Valentia Katia Franzè; il presidente del Circolo Velico Manfrida Gianfranco; il Maggiore dei Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Carmine Gesualdo e il G.M. della Capitaneria di Porto Giuseppe Laurenzano. Nella seconda giornata, tenutasi il 14 aprile 2018: il sindaco della Città di Vibo Valentia Elio Costa; il sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano; l’associazione Fiori di Loto con un contest di poesie ispirate al mare; l’archeologa Paola Vivacqua con un intervento dal titolo “Hipponion-Vibo Valentia: tesori dal mare”.

Entrambe le giornate hanno visto la partecipazione del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca”. Si ringraziano, inoltre, l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Vibo Valentia, il CSV Centro Servizi Volontariato VV e il personale tutto del Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.

Il progetto è a cura dei tirocinanti MiBACT della Regione Calabria.

Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, diretto da Adele Bonofiglio, afferisce al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.