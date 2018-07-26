Su iniziativa del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, si è tenuto a palazzo Alvaro, un incontro che ha visto presenti, oltre allo stesso sindaco e ai consiglieri delegati allo sport di comune e città metropolitana, rispettivamente, Giovanni Latella e Demetrio Marino, anche Antonio Girella , attuale gestore del Sant’Agata, il presidente della Urbs Reggina Domenico Praticò, accompagnato dal Direttore sportivo Massimo Taibi, dal Club Manager Giusva Branca e dal consigliere di Amministrazione Giuseppe Praticò.

Obiettivo dell’incontro, come ha sottolineato il Sindaco Falcomatà, è stata la necessità che i vari protagonisti trovassero un accordo rispetto l’utilizzo del Centro Sportivo Sant’Agata.

Il sindaco, ha auspicato che le parti, possano giungere ad un accordo che consenta alla squadra della città, anche in prospettiva dell’imminente inizio del campionato, di svolgere i propri allenamenti in tutta serenità e utilizzando le strutture del territorio.

L’incontro, svoltosi in un clima sereno, si è concluso con l’impegno tra le parti ad aggiornarsi a breve, con l’intenzione di trovare le soluzioni più idonee per superare i problemi esistenti.