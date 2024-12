Il Governatore Occhiuto operato al cuore: la vicinanza delle istituzioni

Le istituzioni calabresi e nazionali si stringono intorno al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo l’intervento al cuore brillantemente riuscito di questa mattina. La notizia ha suscitato un’ondata di affetto e vicinanza da parte del mondo politico, istituzionale e della società civile, testimoniando la stima e il rispetto per il governatore.

Di seguito, riportiamo le note di solidarietà inviate da personalità e istituzioni per esprimere il loro incoraggiamento e augurare una pronta guarigione al presidente.

La Premier Giorgia Meloni

“Forza Roberto! Ti aspettiamo in salute, con rinnovata tenacia ed energia”.

Il Presidente del Consiglio regionale Mancuso

“Gli auguri più affettuosi di rapida e completa guarigione, da parte mia e dell’intero Consiglio, al presidente della Regione Roberto Occhiuto che si è sottoposto ad un intervento cardiochirurgico.

Attendiamo il suo rientro in piena forma, per fronteggiare gli impegni politici ed istituzionali con l’energia ed il dinamismo che da sempre lo contraddistinguono”.

Il Garante della salute Stanganelli

Apprendiamo la notizia dell’intervento al cuore al quale il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dovrà sottoporsi nelle prossime ore, come da lui stesso annunciato. Certa, per come ampiamente riconosciuto, che il reparto di Cardiochirurgia del Campus dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, diretto dal professor Pasquale Mastroroberto, rappresenti non solo una vera e propria eccellenza nel panorama del sistema sanitario regionale, ma si eleva a realtà di respiro internazionale, auguro al presidente Occhiuto, un rapido recupero, inviandogli i migliori pensieri di vicinanza e sostegno, con la certezza di rivederlo al più presto pienamente operativo al servizio della comunità. Esprimo altresì il mio personale compiacimento, per la sua decisione di condividere questa notizia in modo trasparente, come sua consuetudine, con i cittadini, un approccio che rafforza ulteriormente il legame di rispetto e fiducia con la comunità calabrese e, altresì, per la scelta di eseguire l’intervento nella nostra regione, testimonianza concreta di un riconoscimento dell’impegno, del lavoro e della professionalità di cui può pregiarsi il nostro servizio sanitario regionale. Così la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli.

Comm. Filomena Greco, Italia Viva Calabria

La commissaria regionale di Italia Viva per la Calabria, Filomena Greco, desidera manifestare la propria solidarietà al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che nelle ultime ore ha affrontato un delicato intervento di cardiochirurgia.

“A nome mio e di Italia Viva Calabria, esprimo i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Occhiuto. La notizia del buon esito dell’intervento mi rassicura, e sono certa che affronterà il percorso di ripresa con la determinazione che lo contraddistingue. In questo momento il mio pensiero va a lui e alla sua famiglia.”

Filomena Greco conclude il suo messaggio augurando al Governatore un ritorno sereno alle sue importanti attività al servizio della Calabria.

Il sindaco Falcomatà

“Auguri di pronta guarigione al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà rivolgendo il suo pensiero al Presidente della Regione Calabria, operato quest’oggi al Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

“L’augurio – ha affermato Falcomatà – è che il Governatore possa presto tornare ad abbracciare i suoi affetti più cari e rientrare nel pieno delle sue funzioni alla guida della nostra Regione. Giunga a lui e alla sua famiglia la vicinanza delle istituzioni e dell’intera comunità”.

Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime vicinanza al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Desidero – ha dichiarato Agostinelli – manifestare i più sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al

governatore Occhiuto, che stamattina si è sottoposto ad un intervento cardiochirurgico presso l’azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro”.

Nell’auspicare il ritorno alla quotidianità, il presidente Agostinelli ha, altresì, augurato al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che “possa tornare, al più presto, alla vita di tutti i giorni e, così, ai suoi impegni istituzionali”.

Il Pd Calabria

«Il Partito democratico della Calabria augura una pronta ripresa al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto». Lo si legge in una nota del Pd calabrese, diramata a seguito dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto il Presidente della Regione Calabria. «Al presidente Occhiuto –concludono i dem calabresi– auguriamo di rimettersi presto».

La Cgil Calabria

“Il Segretario Generale Gianfranco Trotta e la Segreteria Cgil Calabria augurano al presidente della Regione Roberto Occhiuto una rapida ripresa. Apprendiamo dal bollettino medico poc’anzi diradato che il delicato intervento al cuore a cui il governatore è stato sottoposto è fortunatamente riuscito. A lui l’augurio di tornare presto alla Cittadella dove, nella distinzione dei propri ruoli, abbiamo tanti temi e vertenze sui quali confrontarci”.