Reggio, Casartigiani: ‘Ultimi giorni per aderire all’Ausonia Fest’

Casartigiani ricorda che sono ancora aperte, per qualche giorno, le adesioni alla sezione artigiana dell’Ausonia Fest, evento musicale e culturale che si terrà il 21 giugno presso la Villa Comunale, nell’area Metropolitana, attualmente oggetto di un importante progetto di riqualificazione urbana.

Un’occasione per valorizzare il talento artigiano a Reggio Calabria

L’Ausonia Fest si propone come una significativa occasione di valorizzazione del territorio, della creatività e del talento artigiano. In tale contesto, Casartigiani intende offrire agli artigiani l’opportunità di esporre le proprie creazioni in uno spazio dedicato, favorendo visibilità, scambio culturale e nuove connessioni professionali.

La partecipazione consente di:

Promuovere la propria attività in un contesto culturale di rilievo;

Incontrare un pubblico ampio, interessato e diversificato;

Sviluppare relazioni e sinergie nell’ambito dell’artigianato e della creatività locale;

Rafforzare il valore del proprio operato in una manifestazione che celebra l’identità e il talento.

Le adesioni sono ancora aperte per qualche giorno, compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi.

Casartigiani invita pertanto gli interessati a prendere contatto quanto prima per ricevere tutte le informazioni utili e le modalità di partecipazione.

Come contattare Casartigiani

Via Gregorio Palestino 2 – Reggio Calabria

Tel. 0965 24010

Email: unioneartigiani2004@virgilio.it