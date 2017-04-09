Villa Comunale, restaurato il busto di Domenico Tripepi

Così come annunciato qualche mese fa oggi finalmente doniamo alla città di Reggio Calabria il busto di Domenico Tripepi completamente restaurato.

Su Richiesta della Presidente della Fidapa reggina Bruna Siviglia, la Dott. Ssa Anna Arcudi ha effettuato i lavori di restauro nella totale gratuità.

I lavori sono stati svolti secondo le norme vigenti per la tutela del patrimonio storico artistico, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, seguiti dalla funzionaria responsabile, Dottoressa Maria Cristina Schiavone. La prima operazione effettuata l’eliminazione dello sporco superficiale attraverso una serie di operazioni e di lavaggi.

Concluse le operazioni di pulitura è stata applicata la cera microcristallina. Per proteggere dalla corrosione il manufatto esposto all’atmosfera è stato necessario ricorrere a prodotti che, oltre a possedere una azione capace di inibire i fenomeni corrosivi, sono anche facilmente eliminabili senza danneggiare l’oggetto. L’iitervento di restauro è durato complessivamente tre settimane.

“Ringrazio di cuore la Dott. Ssa Anna Arcudi per questo bel regalo e per tutto il lavoro fatto – afferma la presidente Bruna Siviglia – Questo vuol dire amare davvero la propria città mettendosi al servizio della comunità. Si conclude un percorso importante, oltre l’area giochi oggi un nuovo dono per la città. In presenza dei famigliari del Tripepi, delle istituzioni e della Soprintendenza oggi si è tenuta la cerimonia di consegna del busto ritornato al suo splendore originale.