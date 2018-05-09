Si preannuncia ricca di appuntamenti da non perdere l’estate 2018 di Villa Kala Azul e del lido Cala Azul. Inaugurazione della nuova stagione con il botto, grazie al concerto che vedrà protagonista Angelo Famao. Artista seguitissimo sui social e su You Tube (la canzone ‘Tu Si a Fine do’ Munno‘ è arrivata a quasi 6 milioni di visualizzazioni, dato impressionante), Famao si esibirà in concerto al Kala Azul sabato 12 maggio, inizio previsto per le 23.30 circa.

“Volevamo iniziare la stagione nel migliore dei modi, l’inaugurazione con un ospite di tale rilievo sarà solo il primo di numerosi eventi che si seguiranno nel corso dell’estate. Estate 2018 al lido Cala Azul? I lavori alla struttura sono quasi terminati. Abbiamo già le idee chiare e diversi eventi in programma, ma adesso siamo concentrati sull’inaugurazione di Villa Kala Azul”, dichiara Salvatore Sarica. Al termine dell’esibizione di Famao, la serata proseguirà con la musica disco e italiana offerta dallo staff Cala Azul.

Intrattenimento e ristorazione, il binomio di qualità del Villa Kala Azul è imprescindibile. Presso la struttura situata a Marina di San Lorenzo infatti è possibile cenare, organizzare ricevimenti e banchetti, potendo contare su piatti unici, basati sulla freschezza e la bontà del pesce.

PER INFO – 345-6021174 o la pagina Facebook di Villa Kala Azul