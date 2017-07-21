A Villa San Giovanni il convegno ‘Facciamo strada alla prevenzione’
Il CSV dei Due Mari e SMAIL organizzano un convegno al Parco MASCI per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori, partendo da un romanzo
21 Luglio 2017 - 13:28 | di Eva Curatola
Il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari e l’associazione SMAIL – Solidarietà Medica Assistenza Integrata Locale, organizzano un convegno dal titolo “Facciamo strada alla prevenzione”, che si terrà sabato 22 luglio 2017 alle ore 19.00 presso il Parco MASCI “Pasqualino Pizzimenti” a Villa San Giovanni. Prendendo spunto dal romanzo “Nata sotto il segno del cancro” scritto dal dott. Rocco Cosentino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il convegno si pone l’obiettivo, utilizzando la letteratura come grimaldello, di scardinare il velo di indifferenza e ipocrisia che impedisce un’ampia diffusione dell’opera di sensibilizzazione, soprattutto nei giovani, al tema della prevenzione dei tumori.
Ai saluti del Presidente del CSV dei Due Mari – Ignazio Giuseppe Bognoni, del presidente di SMAIL – Domenico Cotroneo e del Sindaco ff. del Comune di Villa San Giovanni – Maria Grazia Richichi, seguiranno gli interventi di Maria Caterina Papalia – Docente di Lettere presso l’Istituto “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni, Salvatore Oriente – Medico di Medicina generale – oncologo.
Il convegno si concluderà con alcune testimonianze e l’intervento dello scrittore e autore del libro.
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