Evade dai domiciliari a Messina, rintracciato e arrestato dalla Polfer
L’uomo è stato individuato al quinto binario mentre attendeva un treno regionale diretto a nord. Il giudice ha convalidato l’arresto e ripristinato la precedente misura cautelare
05 Ottobre 2026 - 14:23 | Comunicato stampa
Nei giorni scorsi, in seguito a segnalazione della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina, personale della Sezione Polfer di Villa San Giovanni ha rintracciato presso il 5° binario di quello scalo F.S., in attesa di salire a bordo di un treno regionale direzione nord, un cittadino italiano evaso dagli arresti domiciliari presso struttura ubicata in Messina, giusta misura cautelare disposta dal Gip presso il Tribunale di Salerno.
L’arresto e il processo per direttissima
Tratto in arresto dal personale di Polizia, il giorno successivo l’arrestato è stato sottoposto a processo per direttissima presso il Tribunale di Reggio Calabria, allorché il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto ed il ripristino della precedente misura cautelare con l’immediato accompagnamento di scorta presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari nella città peloritana.
Il principio di non colpevolezza
Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, per l’uomo vige il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.
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