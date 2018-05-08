Villapiana ospita il 12 e 13 maggio il Triathlon Sprint 'Trofeo della Magna Grecia' e il IV Triathlon della Sibaritide per i giovani

Cuore, fatica e grinta. Passione, coraggio e forza. Impegno, determinazione e sacrificio. E, voglia, tanta voglia. Di andare lontano, di sfidare la stanchezza, di superare, anche se stessi. Questo è triathlon, lo sport degli eroi. Che siano piccoli o grandi, poco importa. Villapiana, cuore della Magna Grecia, si prepara anche quest’anno ad ospitare due magnifiche giornate di sport.

12 e 13 maggio giornate attesissime di “Triathlon” nelle fazioni di nuoto – ciclismo – corsa, giunge alla sua quarta edizione. Sabato 12 maggio vedrà il III Triathlon Sprint “Trofeo della Magna Grecia”, Campionato Regionale sulla distanza sprint, e domenica 13 l’ormai consolidata gara giovanile di Circuito Sud, vale a dire il IV Triathlon della Sibaritide, riconosciuta dalla Federazione Italiana Triathlon e valida per la qualificazione ai Campionati Italiani giovanili.

Il Triathlon Sprint Trofeo della Magna Grecia

Il Triathlon Sprint “Trofeo della Magna Grecia”, è una gara riservata agli atleti Senior ed Age Group, sulla distanza di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa da percorrere tutti di seguito e senza interruzioni. La gara assegnerà i titoli regionali, individuali e di società, sulla distanza sprint.

Quest’anno i percorsi saranno molto tecnici e impegnativi. Si inizia con il nuoto a mare, nei pressi del lido Tiziana, il percorso prende la forma di un triangolo con un perimetro pari a 375 metri da percorrere due volte; gli atleti dovranno tuffarsi in acqua e fare il primo giro, poi dovranno uscire dall’acqua e correre per fare il giro di boa sulla spiaggia e rituffarsi per il secondo giro; all’uscita del secondo giro di nuoto, si corre in zona cambio, si prende casco e bici e si prosegue per il ciclismo. Quest’anno i 20 chilometri di ciclismo si svolgeranno in giro unico con un percorso che parte da Villapiana Scalo, prosegue fino a Villapiana paese per ridiscendere successivamente a Villapiana Lido e ritornare allo Scalo. I 5 chilometri di corsa si svilupperanno tutti all’interno del villaggio marino dello scalo in contrada Pezze di Mazzullo.

Il IV Triathlon della Sibaritide per i giovani

Domenica 13, al IV Triathlon della Sibaritide gara di Circuito Sud, parteciperanno tutte le categorie giovanile dai minicuccioli (6 anni) agli junior (18-19 anni) con atleti provenienti, oltre che dalla Calabria, da Puglia, Basilicata e Campania che si contenderanno oltre ai punti di circuito, la qualificazione ai Campionati Italiani giovanili di metà luglio.

Le gare, con distanze diverse a seconda delle categorie, si svolgeranno tutte nell’area dello splendido complesso polisportivo e Centro “Polivalente” di Villapiana Scalo messo a disposizione dall’amministrazione Comunale. Il Sindaco Montalti che si adopera insieme a BSV Multiservizi di cui ne è l’amministratore Eduardo Lo Giudice fanno sì che ogni aspetto tecnico organizzativo sia adeguato rispondente a quanto avviene nelle due giornate ricche di eventi sportivi. Lo sviluppo delle gare viene così specificato: Il nuoto si farà in piscina; il ciclismo sulla pista ciclabile e strade limitrofe al Centro “Polivalente”; la corsa sulle strade interne del complesso sportivo e sulla pista di atletica dello stesso.

Gli ingredienti ci sono tutti per vivere due giorni all’insegna dello sport, natura, enogastronomia, spettacoli, cultura e intrattenimento.

Premi e conferenza stampa

Moltissimi i premi per questa gara, valida come campionato regionale di specialità, oltre al montepremi anche prodotti dell’enogastronomici ed articoli tecnici offerti dai partner della manifestazione. Tutto questo sarà presentato nella conferenza stampa organizzata presso il centro “Polivalente” mercoledì 9 maggio alle 18:00.