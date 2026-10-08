Reggio, vandalizzata la villetta Caprai: distrutti tavoli e sedie

Uno spazio verde pensato per la socialità, la tranquillità e l’incontro tra i residenti, trasformato in bersaglio di atti vandalici. È quanto accaduto alla villetta Caprai, nel quartiere Modena di Reggio Calabria, dove nei giorni scorsi gli abitanti hanno fatto un’amara scoperta: tavoli e sedie danneggiati, arredi distrutti e abbandonati persino in mezzo alla strada.

Un episodio che ha provocato indignazione tra i cittadini che frequentano l’area, punto di riferimento per il quartiere. A colpire particolarmente è stato il danneggiamento del tavolo donato dai Carabinieri, un gesto di attenzione verso la comunità che aveva contribuito a rendere più accogliente lo spazio pubblico. Il tavolo è stato rotto e gettato in mezzo alla carreggiata. Danneggiate anche diverse sedie.

Della situazione si sta occupando l’assessore Caridi, che si è immediatamente attivato, contattando le forze dell’ordine e chiedendo una maggiore attenzione nei confronti dell’area.

L’obiettivo è duplice: da un lato intervenire per riparare i danni provocati dagli ignoti, dall’altro rafforzare i controlli per evitare che episodi simili possano ripetersi.

Villetta Caprai, al lavoro per il ripristino

L’Amministrazione comunale si è già messa al lavoro per ripristinare le condizioni di normalità all’interno della villetta Caprai, intervenendo sugli arredi danneggiati e sulle criticità segnalate.

Resta l’amarezza per un episodio che colpisce un bene pubblico a disposizione di tutti. Panchine, tavoli e spazi verdi non sono soltanto elementi di arredo urbano, ma strumenti di socialità che consentono agli abitanti di vivere il proprio quartiere.

Quanto accaduto a Modena riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela degli spazi pubblici e del rispetto dei beni comuni. Luoghi che richiedono manutenzione, cura e controlli, ma anche un senso di responsabilità collettiva.

L’auspicio è che la villetta possa tornare presto pienamente fruibile e che venga fatta luce su quanto accaduto.