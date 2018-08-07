Viola Reggio Calabria informa tifosi ed appassionati del mondo Viola circa il raggiungimento di un accordo biennale con Errea Sport azienda italiana specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo. Erreà Sport rappresenta oggi una realtà internazionale presente in oltre 80 paesi. Nata nel 1988, Erreà è marchio leader riconosciuto ovunque come sinonimo di qualità, esperienza e competenza per lo sport.

Dichiarazione del responsabile basket per Erreà Claudio Sbrolla: “Siamo felici di avviare una partnership di medio periodo con una realtà storica com’è la Viola Reggio Calabria. Con il dr. Coppolino siamo in contatto da settimane per avviare un progetto dedicato alle migliaia di giovani amanti della palla a spicchi calabresi”.

Dichiarazione dell’amministratore unico Coppolino: “Sebbene abbia ricevuto nei giorni scorsi diverse proposte, anche economicamente più vantaggiose per le casse societarie, ho deciso in accordo con il Direttore Marketing Paolo Frascati di avviare una parternship con un’azienda leader in grado di sostenerci nel posizionamento del brand “Viola” in un segmento di mercato maggiormente consono rispetto a quello attuale. Sarà un lavoro quotidiano, certosino, minuzioso che sarà traversale alle cinque aree societarie: istituzionale, tecnica, medica, marketing e comunicazione.

Con Erreà ed insieme al Club Manager Mario Porto, avvieremo inoltre un progetto sportivo e sociale che coinvolgerà tutte le affiliate calabresi alla FIP. I dettagli del progetto (Welcome to Reggio) saranno resi noti più in avanti. Tengo a ringraziare la disponibilità dei fratelli Vinci che hanno sposato sin da subito un progetto che sono certo sarà in grado di dare condivise gratificazioni”.

La Viola è di chi la ama.