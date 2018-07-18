Viola-Barcellona, è oggi il giorno X
Dopo le motivazioni del consiglio federale FIP, oggi riunione a Barcellona che può decidere il ritorno del titolo sportivo a Reggio e il ripristino della Viola
18 Luglio 2018 - 11:05 | di Teo Occhiuto
di Matteo Occhiuto – Una querelle lunghissima che, però, oggi potrebbe finalmente trovare una degna fine. L’asse, come noto, riguarda Reggio Calabria e Barcellona, divise quanto unite, nell’incertezza di un destino sportivo che oggi potrebbe finalmente essere chiarito.
Dopo la bocciatura della FIP al trasferimento della sede dalla città dello Stretto a quella siciliana, infatti, nella serata di ieri sono arrivate le motivazioni del consiglio federale. Motivazioni che nulla hanno a che vedere con la società presieduta da Aurelio Coppolino, acquirente del club neroarancio, bensì con il Basket Barcellona, ovvero il club di proprietà di Immacolato Bonina non iscrittosi al campionato di B 2018/2019 per problemi finanziari.
Una situazione di stallo che potrebbe risolversi nella giornata odierna: alle ore 11 è prevista una riunione a Barcellona che potrebbe anche decretare il clamoroso ritorno del titolo sportivo a Reggio Calabria e, quindi, il totale ripristino della Viola.
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