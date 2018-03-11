Viola-Biella, le pagelle neroarancio: la vittoria di Chris Roberts
L'americano Chris Roberts illumina il PalaCalafiore: i voti ai giocatori della Viola dopo il successo su Biella che avvicina i playoff
11 Marzo 2018 - 19:05 | di Teo Occhiuto
di Matteo Occhiuto – Ancora una vittoria, ancora uno spettacolo, ancora un PalaCalafiore in festa. La Viola Reggio Calabria continua a vincere e divertire il pubblico e inizia seriamente a pensare ai playoff. Blindati, praticamente, dal successo maturato sulla vice-capolista Biella.
Le pagelle della gara, griffate CityNow.it:
AJ Pacher voto 7 – Primi due periodi abbastanza in sordina per il lungo di Calvani, che fatica nella strettissima difesa, almeno sotto la plancia, praticata da Biella. Nel secondo tempo, invece, trova maggiore confidenza col canestro, raggiungendo la doppia cifra, regalando anche un paio di triple da urlo.
Caroti voto 6.5 – Argina a fasi alterne le offensive di Biella, riuscendo complessivamente bene nei propri compiti difensivi. Il vero peccato è che, spesso, il ferro sputi fuori i suoi tiri, non permettendogli di rimpinguare il proprio tabellino.
I migliori: Fabi e Baldassarre
Fabi voto 7.5 – Il capitano conferma i progressi visti sul parquet di Roma, giocando un match accorto e raggiungendo la doppia cifra, grazie soprattutto ad un ottimo primo tempo.
Baldassarre voto 7.5 – Gioca una delle sue migliori partite stagionali, trovando continuità anche nel tiro fuori arco. I sette rimbalzi difensivi ne testimoniano anche l’importanza nella difesa del canestro.
Carnovali voto 6 – Trova discreto spazio nelle rotazioni odierne di coach Calvani, ma non riuscendo a sbloccare il proprio tabellino. Giudizio, comunque, sufficiente
Rossato voto 6 – Deve inchinarsi di fronte alla partita monstre giocata da Chris Roberts. Comunque, riesce a fornire il suo buon contributo, come al solito, quando chiamato in causa.
Benvenuti voto 6 – Sufficienza piena per il numero venti con la canotta arancio, gettato spesso nella mischia da Calvani per dar riposo ai big, nonostante i cinque falli che ne anticipano anzitempo l’uscita di scena.
Roberts, il migliore in campo
Roberts voto 8 – Se Baldassarre disputa una delle migliori prove della propria annata, Christopher da Fort Worth illumina il PalaCalafiore con una prestazione straordinaria, mettendo . Mette a referto 22 punti, frutto di una percentuale da 3 punti davvero altissima. A questo, poi, bisogna aggiungere anche la messa in atto di una difesa efficace. Questa vittoria è, anche e soprattutto, firmata Roberts.
Calvani voto 7 – Adesso, chiaramente, diventa interessante capire dove arriverà davvero questa splendida Viola costruita dal coach romano. Di certo, il suo maggior merito è quello di aver preparato alla perfezione la gara, come testimoniato dall’ottimo avvio di gara. La gestione, poi, del gruppo, sempre più unito, gara dopo gara, potrebbe fare davvero scuola.
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