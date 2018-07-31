Viola, i dettagli sulla trattativa per marchio e sito. Spunta la campagna abbonamenti
Il comunicato della nuova Viola sul mancato accordo con la Orangeball per marchio e canali social, tra nuovo stemma, nuova pagina Facebook e campagna abbonamenti
31 Luglio 2018 - 10:41 | di Teo Occhiuto
di Matteo Occhiuto – Un comunicato, sintetico ma conciso, per spiegare le motivazioni che hanno portato la rinnovata Viola Reggio Calabria a ripartire con un nuovo stemma ed una nuova pagina Facebook, oltre che, a breve, un nuovo sito web. Aurelio Coppolino fa partire così le comunicazioni del nuovo corso nero-arancio, spiegando d’essersi trovato di fronte ad una richiesta, da parte della Orangeball di Raffaele Monastero, di oltre 34mila euro per l’affidamento annuale di marchio e canali d’informazione posseduti dall’ex presidente del sodalizio reggino. Ecco il comunicato:
La Società Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L. comunica alla Città di Reggio Calabria di non essere riuscita a trovare accordo con la Società Orangeball in merito a marchio, logo, sito e social newtork per i quali è stata richiesta una somma pari ad € 34.400,00 + IVA per la sola stagione 2018-19.
Ringraziamo la Società Orangeball per il prezioso contributo dato in questi anni alla Città di Reggio Calabria. Avrà abbonamento nr. 1 gratuito.
La Viola è di chi la ama.
E, a proposito di abbonamenti, come immagine di copertina della neonata pagina Reggio Calabria 1966 è stata scelta una foto che fungerà da slogan per la campagna abbonamenti che, lo ricordiamo, verrà presentata domani.
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