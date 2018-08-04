Il playmaker romano, classe 1991, ha subito un infortunio autonomo ed è in corso l'accertamento: il saluto della società e il punto sul roster

Viola Reggio Calabria informa che l’atleta Giulio Casale, firmato nei giorni scorsi, ha subito un infortunio autonomo che è in fase di approfondimento strumentale, ma che non potrà comunque permettergli di essere presente al raduno previsto a fine agosto (i dettagli, anche del calendario pre-campionato, saranno resi noti a breve). Le aree istituzionale e tecnica continuano a lavorare per completare un roster che per 8/10 è già al completo.

A Giulio, playmaker/guardia romana del ’91 che nell’ultima stagione ha militato in A2 nella Leonis Roma disputando 28 gare con 7,6 minuti di media, va un sincero in bocca al lupo da tutta la Viola Reggio Calabria, certi che riuscirà a tornare sul parquet più forte di prima.

Giulio oggi ha voluto sentire sia Coach Mecacci che l’Amministratore Unico Coppolino, manifestando il dispiacere di non poter partecipare all’inizio di un progetto sportivo, a Reggio Calabria, che sentiva già suo.

Che sia solo un arrivederci Giulio, ad maiora!

La Viola è di chi la ama.