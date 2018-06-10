Viola, inizia la diaspora? Dopo Calvani, ecco anche il secondo addio
In attesa di capire se giocherà in A2 o in B, la Viola vede partire i protagonisti della stagione: dopo il coach, forse la guardia Rossato
10 Giugno 2018 - 20:19 | di Teo Occhiuto
In attesa di capire se la Viola Reggio Calabria giocherà in A2 o in B, alcuni dei protagonisti della clamorosa cavalcata dei nero-arancio iniziano a trovare una sistemazione per la stagione che verrà. Dopo quello di Marco Calvani (LEGGI QUI), infatti, sembrerebbe vicino l’addio di Riccardo Rossato.
La guardia classe ’96, infatti, dovrebbe seguire il coach romano a Scafati, come riportato dal sito reggioacanestro.it. Un addio decisamente pesante, visto l’impatto avuto dal giocatore ed una giovane età che avrebbe magari, in futuro, consentire al club di monetizzare una sua ipotetica cessione.
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