di Matteo Occhiuto – Settimana di pausa per il campionato di Serie A2, fermo a causa della Final Eight di Coppa Italia, in programma nel weekend a Jesi. Una sosta utile, per le compagini non impegnate al PalaTriccoli, per ricaricare le batterie in vista di un rush finale che si preannuncia davvero intenso. Fra queste, ovviamente, vi è anche la MetExtra Viola Reggio Calabria, uno dei roster più in forma del momento.

Il doppio turno casalingo con Biella e Latina

I nero-arancio, alla ripresa, avranno un interessante e potenzialmente decisivo doppio turno casalingo, ospitando al PalaCalafiore prima Biella e poi Latina. Due sfide nelle quali si potrebbe indirizzare definitivamente il destino della stagione di Fabi e compagni, a caccia di ulteriori vittorie che possano blindare la post-season. Gli ultimi due mesi, infatti, hanno visto la compagine reggina assoluta protagonista del raggruppamento occidentale e, obiettivamente, mancare la qualificazione ai playoff sarebbe un peccato mortale.

Fra i tifosi, infatti, inizia addirittura a serpeggiare anche una certa curiosità in merito all’avversario che si potrebbe fronteggiare al termine della regular-season. Il regolamento della Lega Nazionale Pallacanestro prevede l’incrocio fra le prime otto classificate dei due gironi. La prima del raggruppamento Est, dunque, sfiderà l’ottava classificata ad Ovest e viceversa, seguendo questo criterio anche per le restanti compagini. Finisse oggi il campionato, per fare un esempio, la Viola – sesta nella divisione occidentale – troverebbe sul proprio cammino Montegranaro – terza forza del girone orientale – in cui milita l’ex reggino Powell.

Il sogno dei tifosi: l’incrocio con Treviso

Il sogno dei tifosi nero-arancio, comunque, sarebbe quello di trovare Treviso, mandando in scena nuovamente una delle rivalità più sentite dalle parti del PalaCalafiore. Senza dubbio, l’ipotetico duello con i veneti, oltre a riproporre una sfida che solamente qualche lustro fa valeva un pezzo di Scudetto, sarebbe molto affascinante e metterebbe di fronte due piazze storiche. Basti ricordare gli oltre 5mila presenti nella sfida del 2015, quando entrambe militavano ancora in A2 Silver. Attualmente, comunque, i trevigiani occupano la quarta piazza del girone Est, a soli due punti da Montegranaro.