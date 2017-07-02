Viola, Lo Presti si dimette dalla carica di Vice Presidente

L'avvocato Giuseppe Lo Presti lascia la carica di vice presidente e dirigente responsabile della società: nella nota il ringraziamento a giocatori, staff e tifosi

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Giuseppe Lo Presti.

“Con il presente comunico di aver formalizzato in data 30.06.2017 con effetto immediato le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dalla carica di Dirigente Responsabile, della Società Viola Reggio Calabria non condividendone più il progetto sportivo ed imprenditoriale. Colgo l’occasione per ringraziare Giancesare Muscolino che mi ha dato l’opportunità di vivere un anno intenso, che mi ha consentito di crescere come uomo nonché di formarmi come dirigente sportivo, dandomi un’opportunità unica.

Ovviamente un caloroso ringraziamento lo rivolgo a tutti i giocatori ed all’intero staff con cui ho condiviso momenti indimenticabili. Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i Tifosi che, in questa annata difficile appena trascorsa, hanno sempre dimostrato la loro vicinanza ed il loro affetto, nonchè l’attaccamento alla maglia ed alla Città che mi sento di condividere pienamente in quanto sono orgoglioso di essere REGGINO.

Resterò per sempre tifoso della VIOLA, a cui auguro i migliori successi in futuro.”