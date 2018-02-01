Di recente ospite degli studi di CityNow per la rubrica #piacevolichiacchierate il miglior coach di Serie A2 Ovest nel mese di gennaio è Marco Calvani, capace di quattro successi in altrettanti incontri a gennaio.

Le quattro vittorie di gennaio della Metextra

La Metextra, che si è proiettata in zona playoff con questa striscia positiva, ha aperto il 2018 con la vittoria esterna a Napoli, seguita dall’affermazione casalinga su Tortona.

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Dopo il colpo di Roma in casa della Virtus, i reggini hanno superato anche la capolista Casale Monferrato al PalaCalafiore. Nessun altro tecnico è rimasto senza sconfitte nel mese: hanno chiuso con un record di 3 vinte e 1 persa Vertemati (Treviglio),Ramondino (Casale Monferrato), Perdichizzi (Scafati), Turchetto (Eurobasket Roma) e Carrea (Biella).

Il premio della Lega Nazionale Pallacanestro

Il premio, giunto alla quinta stagione, è messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il presenting sponsor “Viticoltori Ponte”, ed è riferito alle gare giocate nelle 4 giornate di campionato disputate a gennaio (dalla 15^ alla 18^ giornata).

Il coach nero-arancio sarà premiato, in occasione di una delle prossime gare casalinghe di Serie A2 Old Wild West, con il trofeo messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro e una prestigiosa bottiglia magnum di Prosecco DOC, omaggio di “Viticoltori Ponte”, azienda vitivinicola di Ponte di Piave (TV) presenting sponsor dell’iniziativa

La classifica di gennaio in A2 Old Wild West girone Ovest

Marco Calvani (Metextra Reggio Calabria) 4-0 Adriano Vertemati (Remer Treviglio) 3-1 (84 punti avversarie) Marco Ramondino (Novipiù Casale Monferrato) 3-1 (74 punti avversarie) Giovanni Perdichizzi (Givova Scafati) 3-1 (72 punti avversarie) Andrea Turchetto (Leonis Eurobasket Roma) 3-1 (70 punti avversarie) Michele Carrea (Eurotrend Biella) 3-1 (68 punti avversarie)

Fonte: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria