Il Club Manager della Viola è da oggi Mario Porto, lo annuncia con una nota stampa la Viola Reggio Calabria.

NOTA 13 • MARIO PORTO CLUB MANAGER VIOLA

Viola Reggio Calabria è felice di poter annunciare l’accordo biennale con il Sig. Mario Porto che andrà a ricoprire il ruolo dirigenziale di Club Manager.

Mario sarà di supporto all’Amministratore Unico nelle relazioni istituzionali politiche e sportive, garantendo un know-how ultra quarantennale che sarà fondamentale per il percorso di crescita della Viola Reggio Calabria.

Nato a Catania nel 1959, da 37 anni vive a Reggio Calabria, città dove dal 1981 al 1986 – con il nr. 13 – ha portato in alto il nome della Viola sul parquet e non solo. Uomo e professionista esemplare, a Mario va il nostro ringraziamento per avere accolto il nostro invito a contribuire in un progetto che prende sempre più forma.

Mario Porto sarà inoltre interfaccia di tutte le Società Sportive reggine e calabresi per avviare un percorso nuovo di collaborazione finalizzata alla promozione dei valori positivi del basket, con maggiore attenzione ai nostri giovani.

La Viola è di chi la ama.