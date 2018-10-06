Il 7 ottobre al PalaSassi la Viola Reggio Calabria debutta in Serie B a Matera: le sensazioni di coach Mecacci e dei giocatori, la radiocronaca e gli arbitri

Nel basket esiste un tempo in cui si parla, si fanno congetture e si pianifica il futuro; si testano le varie configurazioni, le persone s’incontrano e imparano a conoscersi, immaginando insieme il ritmo che verrà; poi esiste un altro tempo, in cui c’è un fischio d’inizio, una palla a spicchi che vola in alto, e le speranze diventano certezze o delusioni, nel volgere di venti minuti di gioco effettivo.

Anche quest’anno è giunto il tempo per il nuovo campionato di Serie B “Old Wild West” – con la Viola Reggio Calabria che partecipa al Girone D insieme a tre squadre di Roma, e poi Palestrina, Scauri, Valmontone, Salerno, Napoli, Pozzuoli, Palermo, Battipaglia, Caserta, Catania e Capo d’Orlando. E poi c’è l’Olimpia Matera, che il 7 ottobre 2018 – con inizio alle 18.00 – al Palasassi si contenderà con i neroarancio i primi due punti del torneo.

Le attese su Matera-Viola secondo Origlio

Le premesse di un incontro autenticamente acceso, ci sono tutte; lo conferma Origlio: “Reggio Calabria è squadra con blasone e tradizione, un punto di riferimento del basket non solo per la sua città e per la regione, ma per tutta l’Italia meridionale. E’ una squadra costruita con criteri di solidità e di esperienza, è lunga, profonda ed esperta; ha generose rotazioni e conserva due giocatori dello scorso campionato disputato in A2, Agbogan e Carnovali, poi ci sono un giocatore di ritorno (Fallucca), giocatori esperti come Alessandro e Paesano, e Nobile – che ha giocato in A2 a Udine. E’ una delle squadre che puntano a vincere il campionato, i segnali ci sono tutti.”

Per quanto riguarda casa Viola, ecco le sensazioni dei protagonisti neroarancio:

👉Mecacci (coach): “Mi aspetto una partita difficile contro un avversario che ha costruito un buon roster, una squadra in grado di ambire ai play off e motivata in virtù dell’ottimo precampionato. Matera arriva alla prima dopo aver battuto sia San Severo (squadra da battere nel Girone C) che Caserta. Potrà contare su giocatori che hanno già vinto questo campionato lo scorso anno a Cassino come Del Testa e Cena, e l’atmosfera positiva del “PalaSassi” che è sempre un palazzetto difficile da espugnare”

👉Mastroianni (giocatore): “Sarà sicuramente un esordio molto duro. Matera è una squadra accreditata, con un roster allestito per ricoprire un ruolo da protagonista. Noi andremo li per fare la nostra partita, sappiamo che se faremo alla perfezione quello che abbiamo preparato e rispetteremo le nostre regole potremo fare una grande partita”.

👉Paesano (giocatore): “Arriviamo a questo match carichi e concentrati. Siamo pronti per l’esordio. Abbiamo fatto un precampionato molto intenso grazie al lavoro dello staff tecnico che ci ha preparato al meglio sia fisicamente che sulle scelte tattiche da fare in base all’avversario”.

📝Note: Tutti a disposizione di coach Matteo Mecacci che ha recuperato anche l’influenzato Carnovali.

📺 Radiocronaca a cura di radio Antenna Febea (FM 100.3 – 100.6 – 107, anche in streaming su www.antennafebea.it o nella sezione “Media – Streaming” del sito www.violareggiocalabria1996.it)

💻 Livescore in tempo reale sul nostro portale all’indirizzo www.citynow.it

La partita di Matera sarà arbitrata da Nicola Tammaro di Montecorice (Salerno) e Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (Napoli).