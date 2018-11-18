L’head coach neroarancio, Matteo Mecacci si presenta soddisfatto in sala stampa: “Avevo anticipato che non dovevamo sottovalutare Valmontone, la prima cosa che mi sento dire che i laziali privi di Grilli e Sabbatino hanno fatto la loro partita i primi 15 minuti. Successivamente le nostre maggiori rotazioni hanno permesso di raggiungere un cospicuo vantaggio. Sono tre mesi che è partito il raduno, c’è già molto feeling tra i vari giocatori, abbiamo aumentato il numero dei possessi, abbiamo lavorato molto sulla difesa e sulle palle recuperate che ci ha permesso di lavorare sotto canestro e raggiungere il vantaggio che ci ha permesso di gestire la partita.

“.

Sul momento attuale e sulla partita contro Caserta ha dichiarato:“Il prossimo match sarà importante, dobbiamo verificare il nostro stato di salute, i campani sono la squadra da battere nel nostro girone. A me Reggio Calabria, come a tutti i miei giocatori piace, stiamo facendo tutti questi sforzi esclusivamente per la città. Oggi abbiamo voluto far divertire il pubblico, è davvero entusiasmante vedere tutti così contenti del nostro gioco”.

CLICCA QUI PER IL RESOCONTO DEL MATCH