Viola, Mecacci dopo Scauri: ‘Dedico questa vittoria a…’
Il tecnico neroarancio ringrazia la città e spiega come la squadra ha gestito infortuni e assenze nella partita con Scauri: a chi va il suo pensiero
05 Dicembre 2018 - 08:45 | di Domenico Suraci
Coach Mecacci è soddisfatto in sala stampa dei suoi giocatori, prima però dedica la vittoria ai supporter neroarancio: “Vorrei innanzitutto ringraziare l’intera città, se possiamo disputare queste partite, è merito delle persone che hanno tirato fuori un euro o più per permettere ai giocatori di guadagnare qualcosa. Dedico loro questa vittoria”.
Per quanto riguarda il match il coach spiega: “Siamo arrivati ad un match complicato con più di un acciacco, però abbiamo giocato una partita davvero seria, al netto degli ultimi minuti dell’ultimo quarto. Avevo a disposizione 7 giocatori, abbiamo un roster lungo però se mi si infortuna qualcuno ecco la squadra diventa corta, però abbiamo gestito bene tale imprevisto. Abbiamo rimesso in campo Alessandri e fermato Nobile. Fall invece si è totalmente fermato, Fallucca ha avuto anche qualche problema poi fortunatamente risolto. Ad ogni modo nonostante tutto ciò abbiamo disputato un buon match, la gestione di Paesano è stata importante, vista l’assenza di Yande. Abbiamo vinto di “soli” 10 punti però abbiamo prodotto e difeso davvero tanto, nonostante le problematiche stiamo facendo bene, adesso dobbiamo recuperare subito gli infortunati ed alzare ulteriormente il livello qualitativo di gioco”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie