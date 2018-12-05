Il tecnico neroarancio ringrazia la città e spiega come la squadra ha gestito infortuni e assenze nella partita con Scauri: a chi va il suo pensiero

Coach Mecacci è soddisfatto in sala stampa dei suoi giocatori, prima però dedica la vittoria ai supporter neroarancio: “Vorrei innanzitutto ringraziare l’intera città, se possiamo disputare queste partite, è merito delle persone che hanno tirato fuori un euro o più per permettere ai giocatori di guadagnare qualcosa. Dedico loro questa vittoria”.

Per quanto riguarda il match il coach spiega: “Siamo arrivati ad un match complicato con più di un acciacco, però abbiamo giocato una partita davvero seria, al netto degli ultimi minuti dell’ultimo quarto. Avevo a disposizione 7 giocatori, abbiamo un roster lungo però se mi si infortuna qualcuno ecco la squadra diventa corta, però abbiamo gestito bene tale imprevisto. Abbiamo rimesso in campo Alessandri e fermato Nobile. Fall invece si è totalmente fermato, Fallucca ha avuto anche qualche problema poi fortunatamente risolto. Ad ogni modo nonostante tutto ciò abbiamo disputato un buon match, la gestione di Paesano è stata importante, vista l’assenza di Yande. Abbiamo vinto di “soli” 10 punti però abbiamo prodotto e difeso davvero tanto, nonostante le problematiche stiamo facendo bene, adesso dobbiamo recuperare subito gli infortunati ed alzare ulteriormente il livello qualitativo di gioco”.

IL RESOCONTO DEL MATCH