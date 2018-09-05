di Matteo Occhiuto – Non sarà un’amichevole come tante. La Viola Reggio Calabria oggi pomeriggio affronterà Costa D’Orlando in un test match dal sapore, senza dubbio, molto particolare. Il club reggino tornerà a saggiare il clima partita a quattro mesi di distanza dalla gara vinta contro Napoli, nell’ultima giornata del campionato scorso. Era la Viola di Monastero, Condello e Muscolino, oggi sarà la Viola di Aurelio Coppolino.

Sembra davvero passata un’epoca: d’altronde, in pochi mesi, tutto è cambiato. Proprietà, staff tecnico e gran parte del roster sono diversi, così come la categoria che il sodalizio nero-arancio affronterà nella stagione ventura. Di certo, oggi, sarà uno dei giorno più importante per l’intero asset cestistico reggino, visto che in molti esordiranno con la canotta della Viola. Da considerare, poi, anche l’inizio dell’avventura di coach Mecacci e, perché no, dello stesso Coppolino, alla prima gara da patron della società.