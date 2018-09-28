La Viola ha risposto all'invito del Cip Calabria alla Giornata dello Sport Paralimpico con il basket in carrozzina e mini gare con BIC Reggio e HRC Bari

La manifestazione, alla dodicesima edizione, ha avuto luogo sul “Lungomare Falcomatà” in contemporanea con le città di Roma e Milano. La Viola ha immediatamente accolto l’invito del Presidente Regionale CIP Antonello Scagliola, al quale va il nostro ringraziamento.

Nel villaggio allestito sul lungomare cittadino spazio a tutti gli sport paralimpici tra cui anche il basket in carrozzina, disciplina nella quale Fallucca e co. si sono cimentati disputando delle mini gare con le formazioni della BIC Reggio e HRC Bari.

La Viola è di chi la ama