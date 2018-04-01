di Matteo Occhiuto – Restano solamente tre turni prima della fine della regalar-season di Serie A2. Quattro, però, le gare che la Viola Reggio Calabria dovrà disputare, dopo il rinvio della sfida con Treviglio, inizialmente programmata per sabato sera. In Lombardia si giocherà il 19 aprile, tre giorni prima dell’ultima gara dello splendido campionato condotto dai nero-arancio, che chiuderanno ospitando al PalaCalafiore Cuore Basket Napoli.

Il nodo della fideiussione e il deferimento

Sarebbe legittimo, per quanto visto sul parquet, iniziare a pensare a quel che sarà dopo il match contro i partenopei. Le vicende relative alla fideiussione, tuttavia, hanno posto serissimi dubbi sul futuro della MetExtra. Il deferimento arrivato la scorsa settimana, infatti, ha posto un serio dubbio la partecipazione ai playoff di Fabi e compagni. Fra le ipotesi sul tavolo, oltre all’assoluzione del sodalizio presieduto da Raffaele Monastero, vi è infatti quella della condanna del club, che potrebbe prevedere dall’esclusione alla forte penalizzazione.

Un’ipotesi che, al momento, è giusto non prendere in considerazione, per concedere il giusto rispetto al percorso di una squadra che è stata in grado di far riaccendere la fiamma ardente di una città per la palla a spicchi. Andiamo, quindi, ad analizzare il calendario della Viola e delle rivali impegnate nella conquista della post-season in queste battute conclusive di stagione regolare. Considerando la quasi impossibilità di recuperare 8 punti, avendone a disposizione altrettanti, a Scafati, seconda forza del girone Ovest, prenderemo in esame le squadre da Legnano, a +4 sulla compagine di coach Calvani ma con una gara in più, chiudendo ai 26 punti di Rieti, Latina ed Agrigento. Ricordiamo che a fare i playoff saranno le prime otto classificate: ad oggi, i pontini sarebbero la prima delle squadre escluse dal sogno chiamato A1.

Il calendario di Viola e rivali

In MAISUSCOLO le partite in trasferta, in grassetto gli scontri diretti.

3º LEGNANO 34: SIENA, CASALE, Rieti.

SIENA, CASALE, 4º BIELLA 32: Casale, NAPOLI, Treviglio.

Casale, NAPOLI, Treviglio. 5º TORTONA 32: SCAFATI, Cagliari, SIENA.

SCAFATI, Cagliari, SIENA. 6º VIOLA REGGIO CALABRIA 30: Trapani, AGRIGENTO, TREVIGLIO, Napoli.

TREVIGLIO, Napoli. 7º TRAPANI 28: VIOLA RC, Latina, CAGLIARI.

CAGLIARI. 8º AGRIGENTO 26: Napoli, Viola RC, EUROBASKET ROMA.

Napoli, EUROBASKET ROMA. 9º LATINA 26: Treviglio, TRAPANI , Virtus Roma.

Treviglio, , Virtus Roma. 10º RIETI 26: CAGLIARI, Eurobasket Roma, LEGNANO.

Calendario assolutamente non complicato per la Viola, che ha a disposizione anche una sfida in più. Vincendo due gare su quattro, qualunque esse siano, i nero-arancio approderebbero a quota 34, rendendosi irraggiungibili per Latina, Agrigento e Rieti, che potrebbero tuttalpiù arrivare a 32, vincendo le ultime tre partite stagionali. Anche un singolo successo, inoltre, potrebbe bastare, dal momento che Trapani e Latina si affronteranno al penultimo appuntamento di regular season.

Guardando in alto, invece, non sembra impossibile l’ipotesi di arrivare almeno al quarto posto: Biella e Tortona, infatti, sono attese da impegni abbastanza complicati, dovendo affrontare, rispettivamente, Casale e Scafati. Più difficile, anche se non impossibile, agguantare la terza piazza, pur ritenendo altrettanto insidioso il cammino di Legnano in queste ultime uscite. Ponendo che Fabi e soci facciano 9 punti su 12, infatti, riteniamo abbastanza probabile che venga scavalcata almeno una fra Tortona e Biella, se non entrambe. Con un prodigioso en-plein, poi, si potrebbe addirittura materializzare l’ultimo, ma prodigioso, gradino del podio.

Gli scontri diretti con le rivali

Singolare la situazione relativa agli scontri diretti dei reggini: eccetto Tortona, infatti, le squadre che precedono la Viola sono in svantaggio, mentre chi si trova a inseguire i nero-arancio, ad eccezione di Agrigento, si ritroverebbe avanti in caso di arrivo a pari punti. Ecco, nel dettaglio, il computo totale:

VS LEGNANO: 86-73 a Legnano, 75-61 a Reggio Calabria. VIOLA AVANTI

VS BIELLA: 82-80 a Biella, 83-73 a Reggio Calabria. VIOLA AVANTI

VS TORTONA: 80-72 a Tortona, 84-79 a Reggio Calabria. TORTONA AVANTI

VS TRAPANI: 88-74 a Trapani, ritorno l’8/04/2018 a Reggio Calabria.

VS AGRIGENTO: 96-64 a Reggio Calabria, ritorno il 15/04/2018 ad Agrigento.

VS LATINA: 93-91 a Latina, 90-94 a Reggio Calabria. LATINA AVANTI.

VS RIETI: 67-63 a Reggio Calabria, 84-64 a Rieti. RIETI AVANTI.

La classifica del girone Est

Chiosa finale, poi, sulla classifica dell’altro girone, per iniziare a pensare quale potrebbe essere l’avversario da fronteggiare in un’eventuale primo turno dei playoff. Finisse oggi il campionato, Reggio Calabria si troverebbe a vivere nuovamente una sfida da dentro o fuori con Treviso. Ci fermiamo qui, lasciandovi con la classifica delle prime posizioni ad Est.

SERIE A2, GIRONE EST: Trieste 40, Fortitudo Bologna 38, Treviso 34, Montegranaro 34, Udine 32, Ferrara 30, Verona 30, Jesi 30.