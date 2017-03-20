Viola senza pace: esonerato Paternoster

L’ultima sconfitta, maturata ieri sera contro Tortona, è costata la panchina a coach Paternoster. La Viola adesso proverà ad agguantare la salvezza con Domenico Bolignano, di seguito il comunicato del club neroarancio.

La Società comunica di aver esonerato Antonio Paternoster dall’incarico di capo allenatore, lo ringrazia per l’impegno profuso e gli augura la migliore fortuna per il proseguimento della carriera. La squadra è stata affidata a Domenico Bolignano, con Pasquale Motta assistente.

Nessuno, dalla dirigenza all’intero staff, fino ai ragazzi che vanno in campo e sudano tutti i giorni, intende arrendersi adesso, anzi è il momento di REAGIRE e consolidare la compattezza che si è cementata in questi mesi di voluto silenzio rispetto alle critiche, alle voci più disparate e incontrollate ed alle polemiche, che certamente non hanno aiutato e non aiutano né la società nel suo processo di risanamento, né la squadra nel percorso di crescita dei giovani talenti.

Questa Società non vuole disperdere tutto ciò che con immane fatica ha costruito negli ultimi anni, in particolare l’ultimo, il più difficile.

Invitiamo tutti i tifosi a stringersi attorno e dare ancora fiducia ai ragazzi con tutta la passione che sanno esprimere e possono dimostrare: intendiamo LOTTARE fino alla fine senza tirarci mai indietro, onorare questa maglia e raggiungere con ogni mezzo la salvezza.