Il primo avversario della Viola Reggio Calabria, di domenica 7 ottobre alle 18:00, targata Aurelio Coppolino è davvero ostico, non lo nascondiamo. La trasferta al “PalaSassi” nella magnifica Matera, designata come capitale europea della cultura 2019, sarà contro l’Olimpia che ha disputato una preseason davvero strepitosa battendo squadre del calibro della Decò Caserta e di San Severo.

A tal proposito si è espresso coach Agostino Origlio: “Siamo soddisfatti di questa parte di lavoro fatto nella pre-season, i ragazzi hanno dimostrato di aver formato un gruppo di lavoro serio e volenteroso, impegnandosi in modo incoraggiante nelle sette settimane di preparazione, intervallate dalle dieci amichevoli. È una scommessa che certo non si poteva dire vinta in partenza, considerato che tutti noi siamo giunti nella città dei Sassi per la prima volta, e avevamo bisogno di tempo per conoscerci bene e organizzare il nostro lavoro nel miglior modo possibile.”

Il roster avversario annovera tra gli altri Giacomo Sereni, ex capitano di Catanzaro, oltre a Pasquale Battaglia, un calabrese doc, devastante per i suoi canestri dalla lunga distanza.

Da evidenziare la presenza di Cristiano Grappasonni, nella veste di direttore sportivo, ex Viola e compagno di Ginobili oltre a numerosi under molto validi ed una compattezza di gioco straordinaria con numerose soluzioni sia da sotto che dal perimetro.