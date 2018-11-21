Il play della Viola Reggio Calabria, Donato Vitale è stato ospite di Break In Sport, magazine radiofonico in onda sulle frequenze della radio ufficiale, Antenna Febea.

Il giovane playmaker è in continua crescita. Ottima prova anche contro Valmontone a pochi giorni dalla notizia della penalizzazione ricevuta.

“La notizia della penalizzazione ce l’aspettavamo, noi comunque pensiamo soltanto a giocare, vincere, e recuperare i punti. Conosciamo la nostra forza e sappiamo che abbiamo le qualità per vincerle tutte”.

Una squadra forte, sette vittorie di fila

Quando hai firmato per Reggio Calabria ti aspettavi di fare parte di una squadra così forte?

“Non mi aspettavo di andare così bene, sette vittorie di fila sono tante. Già dal precampionato però ci siamo trovati subito bene insieme, ci piace giocare di squadra e cercare le soluzioni migliori. Adesso stiamo vedendo i risultati e dobbiamo continuare su questa strada”.

Hai aspettato il tuo momento, adesso il tuo rendimento è in crescita.

“Sicuramente so che il mio ruolo è quello di entrare dalla panchina ed alzare i ritmi velocizzando il gioco ed alzando l’intensità difensiva. Il mio minutaggio sta crescendo e sono felice. Voglio continuare a crescere all’interno di un gruppo molto forte”.

Un gruppo molto compatto, con quale compagno si è creato un rapporto particolare?

“Se devo fare un nome faccio quello di Allen (Agbogan ndr), siamo sempre insieme dentro e fuori dal campo. Si è creato un rapporto stupendo ed anche in campo c’è un’ottima affinità. In comune abbiamo l’obiettivo di aumentare le palle recuperare tramite la pressione di squadra. E’ una nostra costante e soprattutto quando entriamo in campo insieme sappiamo che l’intensità deve crescere”.

La sfida di Caserta, un derby personale

Domenica si giocherà a Caserta, una sfida importante per la squadra ma particolare per te.