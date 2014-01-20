Violeta: Mango lancia il suo nuovo brand curvy

Sulla scia di H&M e Asos, Mango lancia Violeta, la linea per donne ultrafemminili con più di 400 modelli rinnovati ogni mese

-di Laura Maria Tavella – Sulla scia di altri brand come H&M e Asos, Mango introdurrà nel 2014 Violeta, la sua linea curvy. Un’idea per aprire le porte a tutte quelle donne lontane dalle tagli di Mango, che da ora vestirà dalla taglia 38 fino alla 52. La nuova linea di Mango sarà dedicata a donne ultrafemminili, e cercherà di rivolgersi a tutti i tipi di fisico.

Violeta by Mango promette abiti giovani, di buona qualità adatti al giorno e alla sera: le taglie infatti andranno dalla 44 alla 56, e si cercherà di dare un taglio diverso rispetto ai modelli già presenti negli store Mango, valorizzando le forme e dando ampia scelta con più di 400 modelli che si rinnoveranno mese dopo mese.

Violeta by Mango è già presente dal 15 gennaio in più di 100 negozi in Europa, Turchia e Russia.

E dopo Mango, anche altri colossi low cost intraprenderanno questa strada?