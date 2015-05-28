Vip ad Expo 2015

Di Daniela Bonanno Conti – L’esposizione Universale 2015 sta attirando l’interesse di vip molto noti che sposano il messaggio universale. Tra i tanti personaggi noti in visita ad Expo, abbiamo incrociato Massimo Moratti, presidente dell’Inter del Triplete, che ha aperto con i propri saluti e un intervento, un dibattito organizzato all’interno del padiglione del Corriere della Sera. Poi è stata la volta di Alessandro Siani, attore e regista napoletano che ha dichiarato in merito all’evento: “Dall’Esposizione Universale mi aspetto tante sorprese. Sono appena arrivato da Cannes. Questo evento è la conferma che il nostro è un paese vivo e che riesce a fare cose importanti”. In ultimo, segnialiamo la visita e il saluto dell’ attrice italiana di origine marocchina, Samya Abbary, che ha colto l’occasione per partecipare ad Expo mostrandosi particolarmente interessata ad Expo 2015 e facendo una tappa al National Day del Marocco.