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Vip ad Expo 2015

Massimo Moratti, Alessandro Siani e Samya Abbary tra i visitatori dell'Esposizione Universale: i saluti, i dibattiti e le parole all'evento

28 Maggio 2015 - 14:50 | di Federica Geria

Expo 2015: vip in visita all'Esposizione Universale

Di Daniela Bonanno Conti – L’esposizione Universale 2015 sta attirando l’interesse di vip molto noti che  sposano  il messaggio universale. Tra i tanti personaggi noti in visita ad Expo, abbiamo incrociato Massimo Moratti, presidente dell’Inter del Triplete, che ha aperto con i propri saluti e un intervento,  un dibattito organizzato all’interno del padiglione del Corriere della Sera.  Poi è stata la volta di Alessandro Siani, attore e regista napoletano che ha dichiarato in merito all’evento:  “Dall’Esposizione Universale mi aspetto tante sorprese. Sono appena arrivato da Cannes. Questo evento è la conferma che il nostro è un paese vivo e che riesce a fare cose importanti”. In ultimo, segnialiamo la visita e il saluto dell’ attrice italiana di origine marocchina,  Samya Abbary, che ha colto l’occasione  per partecipare ad Expo mostrandosi particolarmente interessata ad Expo 2015 e facendo una tappa al National Day del Marocco.


Vip ad Expo 2015: immagine dell'articolo

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