‘Il virale dei virali’, c’è anche un reggino nel nuovo video di Rovazzi e Cattelan

Anche un reggino tra i protagonisti della compilation dei tormentoni del web messa in scena da Cattelan e Rovazzi a E poi c'è Cattelan

Da “Sono Giapponese!” alla spaccata di Lisa Fusco, passando per il famigerato “Salt Bae” fino alla storica “Borra”, che “Fa schiuma ma non è un sapone”. È così che Alessandro Cattelan e Fabio Rovazzi hanno messo in scena durante la puntata del 28 Febbraio di E poi c’è Cattelan “Il virale dei virali”, una divertente compilation dei tormentoni più famosi del web musicata dai Two Fingerz.

Tra i protagonisti del video, volutamente ed evidentemente trash, c’è anche il reggino Errico Pasquale Praticò, il ragazzo che il suo video “Sono un ragazzo carino, che facete voi”, aveva spopolato sul web. E poi c’è Cattelan va in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Sky Uno HD in seconda serata.