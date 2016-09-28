Virgin Strive Challenge: Richard Branson attraversa lo Stretto di Messina a nuoto
La sfida lanciata da Richard Branson per sensibilizzare sulla tutela degli oceani tocca lo Stretto di Messina, a nuoto con l'attore Adrian Grenier
28 Settembre 2016 - 10:12 | di Redazione
Si chiama “Virgin Strive Challenge” la sfida che Richard Branson, fondatore della Virgin Group, ha lanciato a tutto il mondo per sensibilizzare la popolazione sulle questioni ambientali.
Il numero uno di Virgin sta, infatti, percorrendo tutti i mari italiani per attirare l’attenzione sulla condizione degli oceani: a nuoto ha così attraversato lo Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia, in una delle tappe della Virgin Strive Challenge, assieme all’attore Adrian Grenier (lo ricorderete certamente, nel film “Il diavolo veste Prada”).
«Abbiamo bisogno di avere nuovi progetti per i mari, di leader coraggiosi e di carattere che sappiano proteggere l’oceano».
Bravo, Richard!
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