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Virgin Strive Challenge: Richard Branson attraversa lo Stretto di Messina a nuoto

La sfida lanciata da Richard Branson per sensibilizzare sulla tutela degli oceani tocca lo Stretto di Messina, a nuoto con l'attore Adrian Grenier

28 Settembre 2016 - 10:12 | di Redazione

Virgin Strive Challenge, la sfida di Richard Branson per gli oceani

Si chiama “Virgin Strive Challenge” la sfida che Richard Branson, fondatore della Virgin Group, ha lanciato a tutto il mondo per sensibilizzare la popolazione sulle questioni ambientali.

Il numero uno di Virgin sta, infatti, percorrendo tutti i mari italiani per attirare l’attenzione sulla condizione degli oceani: a nuoto ha così attraversato lo Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia, in una delle tappe della Virgin Strive Challenge, assieme all’attore Adrian Grenier (lo ricorderete certamente, nel film “Il diavolo veste Prada”).

«Abbiamo bisogno di avere nuovi progetti per i mari, di leader coraggiosi e di carattere che sappiano proteggere l’oceano».

Bravo, Richard!

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