La Virtus Reggio porta alto il nome della città di Reggio Calabria

Le atlete della Storica società Reggina, già plurimedagliate nelle loro categorie, hanno riconfermato il proprio valore assoluto rientrando dalle ultime Finali Nazionali Federali con ben 3 Ori, 5 Argenti e 2 Bronzi. Le Virtussine si sono avvicendate in pedana con gli esercizi di ginnastica ritmica a corpo libero, palla, cerchio e fune fornendo prove impeccabili quanto ad esecuzione e mettendo in evidenza oltre alla padronanza tecnica, espressività, eleganza e determinazione negli esercizi pennellati artisticamente in base alle caratteristiche delle singole ginnaste.

Altra conferma arriva dalla competizione Promogym e Sincrogym: le campionesse d’Italia in carica hanno primeggiato sia con i loro esercizi a corpo libero,palla,minitrampiolino e trave,sia con la splendida esecuzione dell’ esercizio collettivo a corpo libero e due progressioni a coppie, ricche di difficoltà ed elementi altamente acrobatici espressi in massimo sincronismo e raffinatezza tecnica e coreografica.Gratificanti le parole di elogio espresse dalla direttrice di giuria alla tecnica Carmen Loprevite per “l’ottimo lavoro svolto con le ginnaste”.

I successi e i traguardi sportivi del team reggino del Presidente Rocco Loprevite e del Vicepresidente Vincenzo Costantino,sono frutto del minuzioso e appassionato lavoro delle tecniche Caterina Albanese e Carmen Loprevite.

I risultati delle atlete della Virtus

2 Ori di squadra e 1 Argento -Sincrogym 1 fascia (Anghelone Marta, Alampi Martina,Cannistrà Angela, Bottafava Sofia)

-1 Oro Bottafava Sofia- sp.Palla Promogym e 1 Argento Sq.promogym 1f

-1 Argento Corrado Arianna-Classifica Assoluta GR -LA A3

– 1 Argento Corrado Arianna-spec.Corpo libero GR .LA A3

-1 Bronzo Arcudi Alessandra-spec. Cerchio GR- LB S3

– 1 Bronzo Anghelone Marta-Classifica Assoluta e 1 Argento squadra Promogym 1 fascia .

Ottimo piazzamento anche per Caterina Ambrogio classificatasi al 4 posto della classifica assoluta(GR LB-S2)al suo esordio in questa gara,insieme alla medagliata Arcudi Alessandra.Una menzione particolare a Michelle Orlando ,da poco in forza presso la Virtus e proveniente da Locri,che ha dovuto affrontare sacrifici e difficoltà per potersi allenare e partecipare a una competizione cosi’prestigioisa.